Dil eğitimindeki "iyi uygulamalar" İstanbul'da düzenlenen konferansta ele alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dil eğitimindeki "iyi uygulamalar" İstanbul'da düzenlenen konferansta ele alınıyor

16.05.2022 12:26
Dil eğitimindeki "iyi uygulamalar" İstanbul'da düzenlenen konferansta ele alınıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TDE-ARGEM) tarafından yürütülen Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi kapsamında düzenlenen "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı",...

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TDE-ARGEM) tarafından yürütülen Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi kapsamında düzenlenen "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı", İstanbul'da başladı.

Esenyurt ilçesinde bir otelde düzenlenen konferansta "Yenilikçi Bir Öğretmen Eğitimi Modeli: Okul-Üniversite İş Birliğine Dayalı Bir Eylem Araştırması", "3 Boyutlu Sanal Evrenlerde Materyal Tasarımı, EİT Bölgesi Dillerinin Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar", "Mevcut İyi Uygulamalar ve Çözüm Önerileri", "Yabancı Dilde Dil Bilgisi Öğretimi: Doğru Bilinen Yanlışlar Yanlış Bilinen Doğrular" ana başlıklarında sunumlar yapılacak.

Konferansta ayrıca 5 salonda 3 gün boyunca panelistler sunumlarını gerçekleştirecek.

Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı'yla "Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Tamamlayıcı Cilt" ile uyumlu etkili dil öğretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda geliştirilen eğitim içeriklerinin ülke çapında tüm dil öğretmenleri ile paylaşılması amaçlanıyor.

Konferans vasıtasıyla dil eğitiminin tüm paydaşlarının buluşturulması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Konferansa 530 uygulama başvurusu

İlk defa düzenlenen konferans, Türkiye çapında farklı illerden ve okul türlerinden 530 uygulama başvurusu aldı. Başvuru kılavuzunda belirtilen kriterlere bağlı olarak kimlik bilgilerinin gizli tutulduğu bir ön uygunluk değerlendirmesinden geçen uygulamalar, Türkiye'deki akademisyenlerden ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan deneyimli öğretmenlerden oluşan geniş kapsamlı bir değerlendirme ekibi tarafından gizli hakemlik sistemiyle değerlendirildi. Her bir uygulama en az iki değerlendirici tarafından puanlandırıldı.

Gelecek nesillerin yetkin dil kullanımı açısından nitelikli ve bilinçli hale getirilmesi için emek veren öğretmenler, 60 en iyi uygulamayı 3 gün sürecek konferansta 5 paralel oturumda sözlü olarak sunacak.

Aynı zamanda İstanbul'da farklı okullardan seçilen öğrenciler ve danışman öğretmenleri tarafından hazırlanan 15 iyi uygulamanın poster sunumu fuaye alanında yapılacak.

YORUMLAR
500
Samsun Mesleki Beceriler Fuarı törenle açıldı Samsun Mesleki Beceriler Fuarı törenle açıldı İzmir'de Öğretmenler, Meslektaşlarının Darp Edilmesini Okul Önünde Protesto Etti İzmir'de Öğretmenler, Meslektaşlarının Darp Edilmesini Okul Önünde Protesto Etti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı'nda konuştu Açıklaması Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı'nda konuştu Açıklaması

milli eğitim bakanlığı, Araştırma, İstanbul, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dil eğitimindeki 'iyi uygulamalar' İstanbul'da düzenlenen konferansta ele alınıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:29:38. #1.11#
SON DAKİKA: Dil eğitimindeki "iyi uygulamalar" İstanbul'da düzenlenen konferansta ele alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement