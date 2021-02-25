Dil Mantarı Nedir ve Neden Olur? Dil Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Bağışıklık sistemi zayıflığı başta olmak üzere birçok farklı sebepten dolayı dil mantarı ortaya çıkabilmektedir. Hem görsel olarak hem de günlük hayatı sıkıntıya sokacak durumu ile beraber, rahatsız edici bir hastalık olarak öne çıkar. Ancak uzman doktor kontrolü altında ele alınacak tedavi yöntemleri ile beraber, dil mantarı sorunundan kurtulmak mümkün.

Dil Mantarı Nedir?

Dilin üst kısmında meydana gelen beyaz tabaka halindeki rahatsızlığa dil mantarı denmektedir. Sadece beyaz değil aynı zamanda dilin tabakasında yeşil veya sarı renk oluşumu da meydana gelmektedir. Tat alma duyusunda farklılık yaratan dil mantarı, aynı zamanda boğaz iltihaplanması sorunu da meydana getirmektedir. Diğer yandan dilin soğuk ya da sıcak yiyecek ve içeceklere karşı hassas olmasına sebep olduğunu söylemek mümkün. Tabii görsel olarak da meydana getirdiği rahatsızlık pek çok kişinin günlük yaşantısını önemli oranda olumsuz şekilde etkiliyor.

Dil Mantarı Neden Olur?

Dil mantarının ortaya çıkmasında birçok farklı risk faktörü bulunmaktadır. Yaşanabilecek durumlar karşısında dili mantarı farklı leke ve renkler üzerinden dilin üst tabakasında meydana gelir.

- Bağışıklık sisteminin zayıf olması

- Ağız kuruluğu

- Yetersiz şekilde gerçekleştirilen ağız bakımı

- Birtakım enfeksiyon hastalıkları

- Çok sık antibiyotik kullanımı

Bu gibi nedenlerden dolayı meydana gelen dil mantarı ile beraber, tedavi uygulanana kadar bazı sorunlar meydana getirebilmektedir.

Dil Mantarı Nasıl Geçer?

Eğer risk faktörü çok ciddi ve yüksek oranda değilse, uzman doktor kontrolü altında düşük florüre sahip diş macunları kullanılması önerilir. Düzenli olarak florür oranı düşük diş macunları ile temizlik gerçekleştirmek, zaman içerisinde dil mantarını önemli oranda azaltır ve yok eder. Ciddi durumlar söz konusu olduğu vakit ise dil mantarı için doktor kontrolü altında belli başlı bazı ilaçlar kullanılır. Ele alınan tedavi uygulaması ile beraber düzenli olarak ilaçların kullanılması ve kontrole gelinmesi sayesinde, dil mantarı hastalığından kısa bir süre içerisinde kurtulmak mümkün hale gelir.

Tabii mutlaka doğru teşhis ve teknik ile beraber hastalığın sebepleri mutlaka ön plana çıkarılmalıdır. Bu bağlamda ele alınacak olan tedavi yöntemleri ışığı altında dil mantarı önemli oranda geçer. Tabii kontrolleri aksatmadan gerçekleştirmek ve uzman doktor kontrolü altında, gözlemin yapılmasını sağlamak hastalığın ciddi boyutlara ulaşmadan geçmesine imkan verir.

Dil Mantarına Ne İyi Gelir?

Dil mantarı hastalığı ile karşı karşıya kalan pek çok kişinin merak ettiği konular içerisinde, dil mantarına ne iyi geleceğidir. Tabii öncelikle uzmanlar kontrolü altında mutlaka tıbbi bir tedavi önemli husustur. Çünkü nedenlerinin ortaya çıkarılması ile beraber, buna bağlı olarak tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. Tabii bunun dışında birtakım doğal yöntemlerinde günümüz de kullanıldığını söylemek mümkün.

Çay ağacı yağı: Özellikle içerdiği mineraller sayesinde çay ağacı yağı, farkı dil mantarı hastalıkları için etkin bir çözüm yöntemi sunar. Dile damlatmak suretiyle diş fırçası yardımıyla dil bölgesinde uygulama etkin bir çözüm yöntemi sağlar.

Tarçın: Güçlü antiparazitik sayesinde mantarı tamamen yok etme özelliğine sahiptir. Özellikle limonla karıştırmak suretiyle dil bölgesine doğru şekilde uygulama, sorunun kısa bir süre içerisinde geçmesine imkan verir. Aynı zamanda bu karışım dişleri beyazlatmak için de kullanılır.