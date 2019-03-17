Son Dakika Haberleri: Dil Öğrenmek, Yapay Zeka ile Sorun Olmaktan Çıkabilir

Dil Öğrenmek, Yapay Zeka ile Sorun Olmaktan Çıkabilir

54 dakika önce

Yapa zeka artık hayatımızın bir parçası oldu. Sürekli yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlarımıza kadar girdi. Artık sosyal yeteneklerimiz konusunda da bize yardımcı olmaya başladı.

Dil Öğrenmek, Yapay Zeka ile Sorun Olmaktan Çıkabilir, System.String[]
Yapay zeka birçok alana elini atmış durumda ve el attığı sektörlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Yapay zekanın elinin uzandığı son alanlardan bir tanesi de dil öğrenme yazılımları oldu. Busuu, geçtiğimiz hafta yapay zekayla güçlendirilmiş kelime eğitimini yayınladı, Duolingo'nun ise yapay zekaya sahip konuşma botları bulunuyor.






Speexx'in başkanı ve kurucusu olan Armin Hopp da kendi şirketlerine yapay zekayı nasıl entegre ettiklerini anlattı. Yapay zekanın oldukça fazla kullanılmaya başlandığını ve bunun bir pazarlama hamlesi olduğunu söyleyen Hopp, dört yıl önce teknoloji ekosistemlerini yeniden inşa ettiklerini, yapay zekayı müşterilerinin ve kullanıcılarının yararına kullandıklarını ifade etti.

Speexx'in yapay zekayı nasıl kullandığını da anlatan Hopp, yapılan bu değişikliğin sonuçlarından bir tanesinin de rezervasyon sistemi olduğunu söylerken, yapay zekanın eğitmenleri ve koçları öğrenme davranışları, dil seviyeleri, eğitmen profili, ilgi alanları gibi birçok değişkene göre otomatik olarak eşleştirdiğini dile getirdi.

Yapay zekanın kelime dağarcığı, okuma, yazma ve hatta telaffuz için de kullanıldığını ifade eden Armin Hopp, telaffuz konusunda özel bir yazılım geliştirdiklerini ve ayrıca yapay zekayı kullanıcının davranışlarını tahmin etmekte de kullandıklarını söyledi.

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğin de dil öğrenmede kullanılacağını açıklayan Hopp, mesela İtalyanca öğreniyorsanız, sanal Roma veya Milano'ya giderek pratik yapabileceksiniz diyor.




Gelişen teknolojiyle birlikte belki de dil öğrenmek orta vadede artık çok büyük bir problem olmaktan çıkacaktır.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:00 

Teknoloji
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