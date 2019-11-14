Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda yer alır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz." dedi.

Erdoğan, Maryland Eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'nde düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Müslümanlar olarak, bir ve beraber olup, bir duvarın tuğlaları gibi dayanışma içerisinde hareket edildiğinde, önlerinde hiçbir engelin dayanamayacağını söyledi.

Türk- Amerikan ilişkilerinin son günlerde sancılı bir dönemden geçtiğine işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türkiye olarak, iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdiye kadar ortak çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa o şekilde davranmaya çalıştık. Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmek isteyenlerin oyununa gelmedik. Ancak ülkemizin güvenliği, milletimizin geleceği için hangi adımları atmak gerekiyorsa onları da atmaktan bir an olsun çekinmedik. İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda yer alır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz."

Türk devletinin 2 bin 200 yılı aşan şanlı tarihinin bunun sayısız örnekleriyle dolu olduğuna işaret eden Erdoğan, son dönemde attıkları adımların da aynı anlayışın ürünü olduğunu bildirdi.

"Bedelini onlara ağır ödeteceğiz"

Erdoğan, 9 Ekim'de başlattıkları Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığının ifadesi olduğunun altını çizerek, "Barış Pınarı Harekatı Kürt kardeşlerimize yönelik bir harekat değildir, sadece terör örgütlerine karşı yapılmakta olan bir harekattır. Bu nerede olursa olsun, biz teröristlerle terör örgütleri ile karşı karşıyayız ve bunların da bedelini onlara ağır ödeteceğiz." diye konuştu.

Son 10, 20 ve 30 yıl geriye gittiklerinde 40 bini bulan sayıda insan kaybedildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunları kaybederken kimse kalkıp da, 'ne oluyor' diye onu bize sormadı. Öyleyse biz göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kendimiz kesmeye de devam edeceğiz. Bu harekatla Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğimizi gösterdik. Bir terör devletinin kurulmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. DEAŞ'la mücadele kılıfı altında kurulan tuzağı çok kısa sürede boşa çıkardık. Ülkeleri dışında yaşayan milyonlarca Suriyeli sığınmacının geri dönüşü için tek gerçek ve somut çaba bizim güvenli hale getirdiğimiz yerlerdedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıldığını, bunun dünyada başka bir örneği olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bunların 3 milyon 650 bini ki büyük bir çoğunluğu, kahir ekseriyeti Arap'tır. Bunun dışında Keldani, Ezidi, Hristiyan var. Bütün bunlar, hepsi mülteci olarak bizim topraklarımızda. Onlara misafirperverliğimizin en idealini yapıyoruz. Ayrıca 350 bin de Kürt var. Nereden geldi bunlar? Aynularap'tan geldiler. Nereye geldi? Bizim topraklarımıza. Kimin zamanında? Obama zamanında geldiler ve biz bunlara da kapılarımızı kapamadık, bunları da aldık. Onlara da her türlü şu anda desteği biz veriyoruz. Bize kalkıp, herhangi bir ülkeden 'Siz bu kadar insana, 4 milyon insana bakıyorsunuz' bunların içerisinde 350 bin Kürt var. 'Kürtler için size biz şu kadar destek verelim' bugüne kadar kimse demedi. 3 milyon 650 bin Arap var. Arap liginden kimse kalkıp da 'size şu kadar destek verelim' demedi. Ezidi, Keldani, Arami de hepsine bakıyoruz, ediyoruz. Kimse kalkıp da 'Bunlar için de biz şu kadar destek verelim.' demedi."

Erdoğan, mülteciler için şu ana kadar 40 milyar doları aşkın harcama yapıldığını, sadece Avrupa Birliğinin 3 milyar avro desteği Kızılay ve AFAD vasıtasıyla verdiğini ifade etti.

Bunun dışında başka bir şey yapılmadığını vurgulayan Erdoğan, "Lafa gelince laf bol, hepsi konuşuyor. Asıyor, kesiyor. Neymiş, Türkiye Kürtlere karşıymış. Benim ülkemde dünyada olmadığı kadar zaten Kürt vatandaşım var. Sadece partimde 50 kadar Kürt milletvekilim var benim. Kalkıp da kimseyi aldatmanın bir anlamı yok. Biz, Kürt'müş, Türk'müş, Laz'mış, Çerkez'miş, Gürcü'ymüş, Abaza'ymış bu bizim ilkelerimize, medeniyet anlayışımıza ters. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik, böyle baktık insanlara. Onun için bizim böyle bir ayrımı zaten yapma ne hakkımız var ne anlayışımız var. Böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'la gerçek mücadeleyi biz verdik"

Harekatın ilk günlerinden itibaren Türkiye ve şahısları aleyhine yürütülen kampanyanın gerisinde, bu gerçeklerin olduğunu anlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne diyorlar; 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz.' Yalan söylüyorlar, DEAŞ'la gerçek mücadeleyi biz verdik. İlk defa nerede verdik? El Bab'da verdik. El Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı derdest ettik. Ondan sonra şu anda yine veriyoruz. Şu anda cezaevlerimizde 2 bini aşkın DEAŞ'lı var. Diğerleri söyledikleri yalan. 'On bin DEAŞ'lıyı yok etmişler. Nerede ettiniz? Lafla edilir tabii 10 da edilir, 50 de edilir, laf ola beri gele. Yok böyle bir şey. Elbette Türkiye ve Türk milleti geri adım atmayacak, medya ve siyaset aracılığıyla yürütülen iftira kampanyasına boyun eğmeyecektir."

(Sürecek)