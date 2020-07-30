Dil ve Edebiyat, 140. sayısında eleştiri ve inceleme yazılarıyla okuyucu karşısına çıkıyor - Son Dakika

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi, ağustos ayında Cemil Meriç'in dil ve milli hafıza ilişkisi üzerine kurduğu cümleleri kapağına taşıdı.

Şiir eleştirisinden İran edebiyatına, roman tetkiklerinden edebiyat gündemine dair incelemeler sunmasının yanı sıra farklı edebi türlerden örnekler de veren derginin 140. sayısında, edebiyatın başat türlerine dair eleştiri ve inceleme yazıları öne çıkıyor.

Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Üzeyir İlbak'ın "Ayasofya, İstanbul ve 15 Temmuz" başlıklı takdimi ile başlayan dergide, yakın zamanda hayatını kaybeden Asım Gültekin'e bir selamlama da yer alıyor.

Dergide ayrıca Mehmet Baş, "Şiirimiz ve Problemleri Üzerine" başlıklı yazısıyla, Tahereh Mirzayi " Horasan'ın Medar-ı İftiharı Firdevsi'nin Anıt Mezarı ve Müzesi" başlıklı makalesiyle okuyucuyla buluşuyor.

Makalede, Firdevsi özelinde şehname geleneğinin başlangıcı ele alınırken, İran edebiyatının Osmanlı tarih yazımıyla kesişmelerini inceliyor.

Yazar Müge Akgün de "İnkılaptan Yana Bir Ütopik Roman: Ankara" başlıklı incelemesiyle Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Ankara" romanı ekseninde Cumhuriyet dönemi edebiyatının zorlama ürünlerini ele alıyor.

Aykut Nasip Kelebek, İsmail Aykanat, Nurettin Durman, Hayrettin Taylan, Halime Erva Kılıç, Zeynep Gül Akgöz, Sıddıka Zeynep Bozkuş, Furkan Güreci, Sabiha Ayaz şiirleriyle; İsmail Bozkurt, Mustafa Uçurum, Hakan Hadi Kadıoğlu, Yaşar Bayar, Elif Sönmezışık, Elif Tokkal, Tacettin Şimşek, Ayşe Şener, Gönül Yonar denemeleriyle; Muhsin Duran, Feyza Kartoğu, Rıza Kurtuluş inceleme yazılarıyla, Mehtap Altan gezi yazısıyla, Muhsin Karabay makalesiyle, Musa Yaşaroğlu ve Özgür Şahin ise hikayeleriyle Dil ve Edebiyat'ın ağustos sayısında okurların karşısına çıkıyor.