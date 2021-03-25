Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin bahar sayısı okurlarla buluştu - Son Dakika

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli dergi, "Dil ve Edebiyat Araştırmaları"nın 23. bahar sayısı yayımlandı.

Yayın hayatına 2010 yılında başlayan derginin bu sayısında, 18 makaleye, bir çeviriye ve 2 kitap tanıtımına yer verildi.

Derginin bu ayki makaleleri arasında Prof. Dr. Muhittin Doğan'ın " Ömer Seyfeddin'in Mehdi ve Türbe Hikayelerinde Balkanlara Bakış", Dr. Celal Aslan ve yazar Mustafa Kaya'nın "Dönüşen Kimlik: Reis Bey", Dr. Birol Bulut'un " Ziya Gökalp'ın Manzumelerinde Toplumsal Hafızanın İnşası Olarak Mitik Mekan", Dr. Yunus Emre Özsaray'ın "İnsan Nesne İlişkilerini Ömer Seyfettin Hikayelerinden Okumak", Doç. Dr. Turgay Anar'ın "Bilinmeyen Bir El Yazması Seyahatname: Katip Faik'in Almanya Seyahatnamesi", Dr. Burcu Gökgöz Kurt'un "Bağlama Kuramı ve Türkçe'deki Kendisi Artgönderimsel İfadesine Yakından Bakış"ın bulunduğu birçok inceleme ve araştırma yazısı yer alıyor.

Dil, edebiyat, folklor, kültür, halk edebiyatı, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi gibi ağırlıklı olarak filoloji alanına ait makalelere yer veren derginin editörlüğünü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak üstleniyor.

Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden dergi, hem basılı hem de Tübitak-Ulakbim Dergi Park Açık Dergi sistemi üzerinden ve Turkcell Dergilik uygulamasından da okunabiliyor.