Üye Girişi
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" özel sayısı yayınlandı - Son Dakika

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" özel sayısı yayınlandı

03.01.2022 20:57
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" özel sayısı yayınlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli dergi, Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" başlıklı özel sayısı okurlarla buluştu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli dergi, Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" başlıklı özel sayısı okurlarla buluştu.

Yayın hayatına 2010 yılında başlayan derginin bu sayısında, geçen yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla akademik çevrelerden takdir gören 15 makale yer aldı.

Beşeri-sosyal bilimler türündeki derginin editörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak üstleniyor.

Yayın dili Türkçe olan dergiye, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul ediliyor.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM çatısı altında "DergiPark" üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi sayıların tamamı "dergipark.org.tr" sitesinden, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi uygulamalarından, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin resmi sitesi "tded.org.tr"den de ücretsiz okunabiliyor.

Derginin bu özel sayısında "Milli Mücadele Sürecinde Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" başlıklı makaleyi Prof. Dr. Abdullah Uçman kaleme alırken, ayrıca Prof. Dr. Hasan Akay'ın "İstiklal Marşı: O Benim Milletimin Yıldızıdır, Parlayacak!/ İlk Dizeyi Temsil ve Tevfik Kavramları Bağlamında Okumak", Prof. Dr. Mustafa Kaçalin'in " Safahat'tan Türkçe Sözlük'e Katkılar", Prof. Dr. Baki Asiltürk'ün "Hayata Tutulan Ayna: Yansıtmacı Tekniğin Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerindeki Görünümü" başlıklı yazısının yanı sıra birçok makale yer alıyor.

YORUMLAR
500

İstiklal Marşı, Edebiyat, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı' özel sayısı yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 160 kişi vefat etti, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 160 kişi vefat etti, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi         
20:56
Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı         
20:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün         
14:21
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
20:56 Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 160 kişi vefat etti, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi
20:44 Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı
20:22 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz
20:12 Ahmet Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri olay yarattı!
20:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklar
19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara müjde: Kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek
19:39 Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak
19:38 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!
19:13 Galatasaray'da Fatih Terim hakkında tarihi karar
19:12 Meteoroloji'den 15 ilimize uyarı! Artan sıcaklıklar yeni afetin habercisi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 21:06:00. #1.11#
SON DAKİKA: Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" özel sayısı yayınlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement