Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Değerlerinden Bir Portre: Prof.Dr. Pulat OTKAN - Son Dakika
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Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Değerlerinden Bir Portre: Prof.Dr. Pulat OTKAN

04.08.2021 17:20
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Değerlerinden Bir Portre: Prof.Dr. Pulat OTKAN

Tarih: 7 Ağustos 2021, CumartesiSaat: 14. 00Online Bağlantı Adresi : https://www. youtube. com/audtcfresmi.

Tarih: 7 Ağustos 2021, Cumartesi

Saat: 14. 00

Online Bağlantı Adresi : https://www. youtube. com/audtcfresmi

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Kaynak: Habermetre

Cumartesi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Değerlerinden Bir Portre: Prof.Dr. Pulat OTKAN - Son Dakika

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