Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden 440 yazma eserle ilgili açıklama - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 440 eserin yazma eserler koleksiyonundan kaybolduğuna dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Ekim 2020 tarihinde 2019 Yılı Sayıştay Raporunda yer alan bazı bilgilerin yanlış yorumlanmasından doğan bir takım haberlerin gerek görsel, gerekse yazılı basında ve sosyal medyada gündeme getirildiğinin görüldüğü belirtildi.

Söz konusu haberlerin, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde 440 yazma eserin kayıp olduğuna dair her yıl başka bir tarzda yeniden gündeme getirilen ve aslı esası olmayan hayali iddialar olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Şükrü Saraçoğlu zamanında Fakülteye intikal eden yazmaların o günden beri envanter kayıtları mevcuttur. Bu eserlerin herhangi kullanıcıya ödünç verilmesi ve özel olarak korunduğu alan dışına çıkarılması mümkün değildir. Bu eserleri kullanmak isteyenlere yazma eserler değil dijital kopyaları verilmektedir. Bu nedenle çok özel şartlarda korunan bu eserlerin ödünç verilme kaybolması mümkün değildir. Sayıştay raporunda bahsi geçen 440 kitap tüm kullanıcılara ödünç olarak verilen yeni yayınlardır. Zaman içerisinde ödünç verilen yeni kitaplar geri verilmediğinde veya ödünç alan kişiye ulaşılamadığında bunların demirbaş kaydından düşürülmesi gerekmektedir. Her kütüphanede yapılan bu işlemden ibarettir. Ayrıca, kütüphanemizdeki tüm kitaplar RFID etiketleri ile korunduğundan görevlinin bilgisi dışında ilgili alan dışına çıkarılması da mümkün değildir." - ANKARA