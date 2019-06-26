Son Dakika Haberleri: Dil ve Terminoloji Daimi Komisyonu Toplantısı Nur-Sultan'da yapıldı
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Dil ve Terminoloji Daimi Komisyonu Toplantısı Nur-Sultan'da yapıldı

1 saat önce

Uluslararası Türk Akademisi bünyesindeki Dil ve Terminoloji Daimi Komisyonu toplantısı, 25 Haziran'da Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da yapıldı.

Dil ve Terminoloji Daimi Komisyonu Toplantısı Nur-Sultan'da yapıldı, System.String[]
Uluslararası Türk Akademisi bünyesindeki Dil ve Terminoloji Daimi Komisyonu toplantısı, 25 Haziran'da Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da yapıldı.

Türkiye'yi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Cengel'in temsil ettiği toplantıda, Uluslararası Türk Akademisinin diğer üyeleri olan Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bilim adamları ve ilgili ülkelerin dil politikalarından sorumlu idareciler yer aldı. Toplantıda 2019-2020 yıllarında ortak projelerin yürütüleceği öncelikli alanlar olarak belirlenen "sözlük bilgisi", "terminoloji" ve "onomastik" gibi konular görüşüldü. Toplantıda ayrıca bu projelerin finansmanı ve projelerde yer alacak uzman kişi ve kurumlar da ele alındı. Toplantının ikinci oturumunda ise "Uluslararası Türk Akademisi Dil ve Terminoloji Daimi Komisyonu Yönergesi" oy birliğiyle kabul edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:09 Kaynak: İHA
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