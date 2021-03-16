GAZİANTEP Dila hemşire, gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

GAZİANTEP Dila hemşire, gözyaşları arasında toprağa verildi

Dila hemşire, gözyaşları arasında toprağa verildiGAZİANTEP'te önceki gün kendisini tabancayla vurarak yaşamına son verdiği belirtilen yoğun bakım hemşiresi Dila Y. (24), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dila hemşire, gözyaşları arasında toprağa verildi GAZİANTEP'te önceki gün kendisini tabancayla vurarak yaşamına son verdiği belirtilen yoğun bakım hemşiresi Dila Y. (24), gözyaşları arasında toprağa verildi. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi hemşiresi Dila Y., pazar gecesi, iddiaya göre Akkent Mahallesi'ndeki evinde yalnız başınayken kendisini tabancayla başından vurarak yaşamına son verdi. Ölümü, ailesi ve mesai arkadaşlarını yasa boğan Dila Y.?nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Dila Y.?nin cenazesi öğle vakti Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Dila hemşire, gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

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