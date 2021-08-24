Dilan Çiçek Deniz'den İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile aşk pozları

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor. Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle aşk pozlarını ilk defa Instagram hesabından paylaştı. HEY RUH EŞİM! Sosyal medya hesabından daha önce sevgilisiyle ilgili hiç paylaşım yapmayan Dilan Çiçek Deniz, herkesi şaşırttı. Deniz, paylaşımlarının altına, "Hey ruh eşim" yazdı. Saevarsson da aynı pozları paylaştı. Çiftin aşk pozlarına 400 bin beğeni geldi. Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yönetmen sevgilisini ailesiyle tanıştıracağını söylemişti.

Son Dakika

Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı

Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler

Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar

13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder

Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı

Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi

Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu

Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı