Alihan Aloğlu'yla birlikteliği sona eren Dilan Çiçek Deniz'in yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Ünlü oyuncu, 2 haftadır reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte.

SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR

37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz'le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye'ye geliyor.