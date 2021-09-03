Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson İspanyolca öğreniyor

Ekranın sevilen oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, ara verdiği İspanyolca eğitimine yeniden başladı. İspanyolca konuşulan coğrafyalarda hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan oyuncu, Türkiye- İspanya ortak yapımı bir projede yer almak için 2016 yılında İspanyolca dersleri almaya başlamıştı. Dilini bir hayli ilerleten Deniz, pandemi nedeniyle proje iptal edilince derslere de ara vermişti.

Şimdi duyduğuma göre güzel oyuncu derslere yeniden başlamış. Üstelik bu kez yanında sevgilisi Thor Saevarsson da var! Temmuz başından beri flört ettiği İzlandalı yönetmen sevgilisiyle birlikte ders almaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, sonrasında yurtdışı projelerine odaklanacak.

Bir reklam filmi için ünlü İspanyol dizisi "La Casa Del Papel"deki karakterlerden birini canlandıran Deniz'e bu rolü çok yakıştırmıştım. Güzel oyuncuyu, dizinin son sezonunda "İstanbul" olarak görmek isterdim doğrusu...

Nil'e kadınlardan büyük destek

Geçtiğimiz ay yeni single şarkısı "Diskotek"i yayınlayan ünlü müzisyen Nil Karaibrahimgil'e cemiyet hayatından sosyal medya desteği geldi! Pozitif mesaj veren şarkılarıyla kadınların en sevdiği sanatçılarının başında gelen Karaibrahimgil'in "Diskotek"ini paylaşan isimler arasında Ayşe Boyner, Pınar Sabancı, Buse Terim Bahçekapılı, Yasemin Sadıkoğlu gibi ünlüler vardı. Şarkı çok keyifli, kıpır kıpır, özellikle nakaratıyla yakında herkesin dans 'challenge'ı yapacağı şarkılardan biri olacak, benden söylemesi...

Özel loca farkı

2014 yılında Ali Rıza Çelik tarafından Ataköy Galleria'da açılan The Food Clan, temmuz ayından beri pandemi kurallarına uygun düzeniyle misafirlerini ağırlıyor. Güzel bir bahçe içinde konumlanan mekan, özel localarıyla hem mahremiyet sağlıyor hem de sizi evinizde hissettiriyor.

DJ Valeron'u İstanbul'da ağırladı

Eğlence adası Mikonos'un en popüler DJ'lerinden olan Valeron, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydı. İş görüşmeleri için gelen dünyaca ünlü DJ'i İstanbul'da yakın arkadaşı Deniz Akkaya gezdirdi. İstanbul eğlence hayatını avcunun içi gibi bilen ünlü model, DJ Valeron'u çok iyi ağırlayarak bol bol gezdirmiş. Valeron'u dostlarıyla birlikte Boğaz turuna çıkaran Akkaya, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

Yabancı misafirlerin uğrak noktası

Yaz başında The Ritz Carlton Oteli'nin içinde açılan dünyaca ünlü Japon restoranı Nobu, kısa sürede İstanbul'un uğrak noktalarından oldu. Önceki gün ünlü restoranın yine uluslararası misafirleri vardı. Baran Süzer'in kuzeni Hasan Süzer, yurtdışından gelen misafirlerini Nobu'da ağırladı. Mekanın dillere destan mutfağına bayılan ve muhteşem Boğaz manzarasına hayran kalan yabancı misafirler, o anları Instagram hesaplarından da paylaştı.