Dilan Çiçek Deniz'in ödül mutluluğu

Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları ödüllerinde Dilan Çiçek Deniz '2020 Yılının En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu' seçildi.





Dilan Çiçek Deniz'e ödülü Ozan Açıktan'ın yönettiği ve tamamı tren yolculuğunda geçen Yarına Tek Bilet filmindeki oyunculuk performansı kazandırdı.& ;

'BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON'

Önceki akşam Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen törene dizisinin çekimleri nedeniyle katılamayan oyuncu, "Bu ödül benim sinema yolculuğumda çok önemli bir motivasyon sağladı." diyerek ödül için oy veren öğrencilere teşekkür etti.

Dilan Çiçek Deniz'in Metin Akdülger ile başrollerini paylaştığı Yarına Tek Bilet filmi, geçen yıl Netflix'in ilk orijinal Türk filmi olarak tüm dünyada seyirciye buluşmuş ve büyük ilgi görmüştü.



