Dilan Çiçek Deniz spor yaparken sakatlandı
1 saat önce
Ünlü oyuncu yaptığı ters bir hareket nedeniyle kol kasını zedelendi.
Ünlü oyuncu yaptığı ters bir hareket nedeniyle kol kasını zedelendi. Doktor kontrolü sonrasında ciddi bir durum olmadığı ortaya çıkan oyuncunun kolu askıya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:07
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