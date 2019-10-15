Son Dakika Haberleri: Dilan Çiçek Deniz spor yaparken sakatlandı
Son Dakika Magazin Dilan Çiçek Deniz spor yaparken sakatlandı

Dilan Çiçek Deniz spor yaparken sakatlandı

1 saat önce

Ünlü oyuncu yaptığı ters bir hareket nedeniyle kol kasını zedelendi.

Dilan Çiçek Deniz spor yaparken sakatlandı, System.String[]

Ünlü oyuncu yaptığı ters bir hareket nedeniyle kol kasını zedelendi. Doktor kontrolü sonrasında ciddi bir durum olmadığı ortaya çıkan oyuncunun kolu askıya alındı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:07 
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