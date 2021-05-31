Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın ticaret zekası bende de var
31.05.2021 17:47
Tatlıses ise babası İbrahim Tatlıses'in müzik kariyerinin yanı sıra ticaret yapmasını kendisine örnek aldığını ve tırnak bakım dükkanlarının yenilerini açacağını söyledi: "Ticaret hayatını çok sevdim. Babamın ticaret zekasının bende de olduğunu düşünüyorum.
Tatlıses ise babası İbrahim Tatlıses'in müzik kariyerinin yanı sıra ticaret yapmasını kendisine örnek aldığını ve tırnak bakım dükkanlarının yenilerini açacağını söyledi: "Ticaret hayatını çok sevdim. Babamın ticaret zekasının bende de olduğunu düşünüyorum. Yakında Bağdat Caddesi'nde yeni bir şubemizi açacağız. Yurtdışına da açılacağız."
Son Dakika Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı