Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı
6 saat önce
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Sevgilisi Levent Dörter'in ardından kendisi de koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. O açıklamada, "Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:21 Kaynak: İHA
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