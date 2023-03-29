KAYIP GENÇ KIZIN AİLESİNE 2 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYETE AİT FOTOĞRAF GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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KAYIP GENÇ KIZIN AİLESİNE 2 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYETE AİT FOTOĞRAF GÖNDERİLDİ

29.03.2023 18:00

ÇORUM'da, kuzenine gitmek için evden çıkan yüzde 50 zihinsel engelli Dilan Çördük (18) ortadan kayboldu.

ÇORUM'da, kuzenine gitmek için evden çıkan yüzde 50 zihinsel engelli Dilan Çördük (18) ortadan kayboldu. Kaçırıldığı üzerinde durulan Dilan'ın ailesine ise cep telefonu mesajıyla Bursa'da 2 yıl önce işlenen cinayette öldürülen kişinin olay yerinde çekilen cesedinin fotoğrafı gönderildi.

Kale Mahallesi Aksaray Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli Dilan Çördük, dün kuzenine gitmek için evden çıktı. Kuzenine gitmeyen, geri de dönmeyen Çördük'ün yakınları, kızlarını aramaya başladı. Bir süre sonra, Çördük'ün yakınlarına WhatsApp aracılığıyla bir fotoğraf gönderildi. Ailesi, cep telefonlarına gelen fotoğrafla polise gidip kayıp başvurusu yaptı.Evin çevresinde ve ormanda, Dilan'ı arayan polis ekipleri, fotoğrafı da incelemeye aldı. Mesajın atıldığı telefonu takibe alan polis ekipleri, gönderilen fotoğrafın, Bursa'da 2 yıl önce işlenen cinayette, öldürülen kişinin olay yerinde çekilen fotoğrafı olduğu ve internetten alınıp gönderildiğini saptadı.Dilan Çördük'ün farklı bir ilde olduğu yönünde bilgiye ulaşan polisin çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Aksaray, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYIP GENÇ KIZIN AİLESİNE 2 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYETE AİT FOTOĞRAF GÖNDERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYIP GENÇ KIZIN AİLESİNE 2 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYETE AİT FOTOĞRAF GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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