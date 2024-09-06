Dilan Polat'a açık açık soruldu: Görgüsüz paylaşımların devam edecek mi? - Son Dakika
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Dilan Polat'a açık açık soruldu: Görgüsüz paylaşımların devam edecek mi?

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Tahliye kararı çıkan eşi Engin Polat'ın tutuklu bulunduğu cezaevinin önüne giden Dilan Polat, yaptığı açıklamada ''Görgüsüz paylaşımlarına devam edecek mi?'' sorusuna ''Öyle bir şey asla olmayacak, dikkatli olacağım'' dedi.

06.09.2024 16:27
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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verildi. Karar sonrası eşinin kaldığı Çorlu Cezaevi'ne giden Dilan Polat, sosyal medyayla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"EŞİMİN TAHLİYE HABERİNİ ALINCA MUTLULUĞUMU PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Cezaevi önünde gazeteci Emrullah Erdinç'e açıklama yapan Dilan Polat, bugün araç içinde dans ettiği görüntüler için "Karardan sonra çok mutlu oldum ve o kendimi tutamadım. Kendime hakim olamadığım için de paylaşmak istedim. Aslında uzun süre paylaşım yapmayacaktım ama eşimin tahliye haberinden sonra paylaşmak istedim. Sevenlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Dilan Polat'a açık açık soruldu: Görgüsüz paylaşımlarına devam edecek mi?

"SOSYAL MEDYAYI ESKİSİ GİBİ KULLANMAYACAĞIM"

Polat "Görgüsüz paylaşımlar yapmaya devam edecek misiniz?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Öyle bir şey asla olmayacak. Sosyal medyayı kullanırken çok dikkatli olacağım. Çok şubem var, hepsi ayakta durdu ama sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım."

Dilan Polat\'a açık açık soruldu: Görgüsüz paylaşımların devam edecek mi?

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Son Dakika Gündem Dilan Polat'a açık açık soruldu: Görgüsüz paylaşımların devam edecek mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Murat Saka: Bunu biz yapsaydık 50 yıl yatardık 247 2 Yanıtla
    Mirac Gülaç: murat saka bırak biz yapmayı, ben haklıyken mahkeme haksızdan yana oldu. fakir param olmadığı için 1 0 Uçan Adam: 50 az bize,50 kez müebbet hapis yerdik 1 0 Mehmet ÇAKIRALP: 150 0 0
  • Bbayraktar: Sessiz sedasız götüreceğim demek istedi. Yakında namaz,türbe ziyareti,iki üç yardım paylaştınmı senden özür bile dileriz. 218 4 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Fakir çalmasını bilmediği için fakir..vesselam 172 3 Yanıtla
  • MAKİNE MUHENDISI: Sıradaki şarkı ismi Tahliye Engin.. 100 2 Yanıtla
  • Hasan 78: yükünü tuttun çünkü gerek kalmadı 92 2 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Eşeğe altın semer de koysalar EŞEK EŞEKTİR 86 1 Yanıtla
  • Kemsl: Görgüsüzüm demedi vede 'bunu bana nasıl dersin' diye de çıkışmadı! Demek Deniz Seki kadar kitap okumamış! 77 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dilan Polat'a açık açık soruldu: Görgüsüz paylaşımların devam edecek mi? - Son Dakika
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