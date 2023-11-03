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Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi asistanı çıktı - Son Dakika

Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi asistanı çıktı

Son Güncelleme: 03.11.2023 09:26

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltındayken Dilan Polat'ın hesabından yapılan paylaşımlar, emniyeti harekete geçirdi. Yapılan incelemeler sonucu, hesabı Dilan Polat'ın kadın asistanının kullandığı belirlendi.

Haftalardır kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat, önceki gün soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dilan Polat gözaltındayken hesabından yapılan paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi. Polat'ın hesabını kullanan kişinin asistanı olduğu öğrenildi.

KADIN ASİSTANI YAPMIŞ

Kanal D Ana Haber'de yer alan bilgilere göre, Dilan Polat gözaltına alınırken X hesabından da hakkındaki iddialara cevap veren paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar sonrası harekete geçen emniyet güçleri, hesabı kimin kullandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde hesaptan paylaşım yapan kişinin Dilan Polat'ın kadın asistanı olduğu ortaya çıktı.

Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi asistanı çıktı

X HESABINDAN MERAL AKŞENER'E CEVAP VERİLMİŞTİ

Dilan Polat gözaltındayken X hesabından gazeteci Murat Ağrıel'in meslektaşı Tolga Şardan'ın evinde gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı paylaşıma cevap verilerek "Adalet herkese ve her yerde ama çifte standart serde. Sevgili ülkemin sevimli aydınları!" denildi. Polat'ın hesabından daha sonra da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün grup toplantısında "Cumhuriyet vizyonumuzun, en büyük değer olarak gördüğü gençlerimizi böylesi bir çaresizliğe, terk etmeyeceğiz. Her biri Dilan Polat, Engin Polat'a dönmüş çocuklar" sözlerine cevap verilerek "Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız" ifadelerine yer verildi.

Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi asistanı çıktı
Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi asistanı çıktı

EVLERİNDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan- Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın evinde yapılan aramalarda 80 sayfa dokümana el konuldu. Şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 adet hard disk ve 350 tabanca mermisi, Ahmet Gün'ün evinde ise 36 adet hesap dökümü 120 bin lira ile 1 adet laptop ele geçirildi.

Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi asistanı çıktı

TÜM ARABALARI EMNİYETE ÇEKİLDİ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerinin önünde bulunan 5 lüks aracı çekicilerle önce yediemin otoparkına götürüldü. Ekipler 9 aracı da çekicilere yükledikten sonra toplam 14 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Araçların çekildiği anlar havadan görüntülendi.

Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi asistanı çıktı

27 FİRMANIN TÜM MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

İddiaya göre, MASAK'ın yaptığı incelemede 5 şirket üzerinden sahte fatura yöntemiyle Engin Polat'a ait MİLDA gayrimenkul şirketine 200 milyon lira aktarıldı. Polis ekipleri bu konuda detaylı çalışma başlattı. Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şahsın ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulduğu öğrenildi.

Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi asistanı çıktı

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Son Dakika Hukuk Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi asistanı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi asistanı çıktı - Son Dakika
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