Dilan Polat'ın 4 yıl önce çektiği fotoğraf olay oldu! Karede yer alan herkes güzellik merkezi açıp zengin oldu

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin bir çok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, vergi usul kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Çiftin 2017 yılında fenomenlerle çektirdiği fotoğraf ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Karede yer alan fenomenlerin neredeyse hepsi güzellik merkezi açarak lüks bir hayata kavuştu.

KISA SÜREDE ZENGİN OLDULAR

Daha önce fenomenlerle sık sık bir araya gelen Dilan Polat'ın 2019 yılında çektiği bir kare dikkat çekti. Dilan-Engin Polat çiftinin yanı sıra, Merve Nur Akyüz, İleyda Topal, Tolunay Topal, Kenan Öztürk, Eylül Öztürk, Nez Demir, Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit de bulunuyor. Masada bulunan fenomenlerin hepsi belirle zamanlarda Dilan Polat'ta şube alarak çeşitli illerde güzellik merkezi açtı. Masadaki fenomenlerin Dubai ve Gürcistan'a giderek kısa süre içerisinde zengin olduğu ileri sürüldü.

DİLAN POLAT'TAN ŞUBE ALDILAR

Karede yer alan Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çifti Dilan Polat'a ait, Karabük, Sakarya ve İstanbul'da Pendik şubesini işletiyor. Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit ise Dilan Polat'ın Bakırköy ve Kocaeli Gebze'deki şubelerini franchise yöntemiyle aldı. Eylül Öztürk ve Nez Demir ise kendi güzellik merkezlerini açtı.