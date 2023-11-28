Dilan Polat "Şampiyonlar Ligi" diye paylaşmıştı! Fotoğraftaki fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma sürerken, sosyal medyada gündem olan yemek masası fotoğrafındaki fenomenler için de harekete geçildi. Dilan Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI TALEBİ

Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi.

FOTOĞRAFTA KİMLER VAR?

Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

ÖZ ÇİFTİ HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan bir başka sosyal medya fenomeni Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında bugün soruşturma açıldı.

Tayyar Öz ve Özlem Öz

HAKLARINDA 4 SUÇLAMA VAR

Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni çift hakkında da inceleme başlatılmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.