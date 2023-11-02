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Dilan Polat, sağlık kontrolünde cilt için vitamin istedi - Son Dakika

Dilan Polat, sağlık kontrolünde cilt için vitamin istedi

Son Güncelleme: 02.11.2023 00:43

Kara para aklama iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan Dilan Polat, sağlık kontrolünden geçerken polislerden cildi için vitamin istedi.

İstanbul'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçen Dilan Polat'ın polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, dün gece düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden Polat çifti sağlık kontrolü için İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polat çifti sağlık kontrolünün ardından tekrardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine sevk edildi.

Gözaltındaki Dilan Polat sağlık kontrolünde polislerden cildi için vitamin istedi: Burası cildime iyi gelmiyor

DİLAN POLAT POLİSTEN CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİ

Öte yandan Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.

Gözaltındaki Dilan Polat sağlık kontrolünde polislerden cildi için vitamin istedi: Burası cildime iyi gelmiyor
Gözaltındaki Dilan Polat sağlık kontrolünde polislerden cildi için vitamin istedi: Burası cildime iyi gelmiyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Dilan Polat, sağlık kontrolünde cilt için vitamin istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat, sağlık kontrolünde cilt için vitamin istedi - Son Dakika
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