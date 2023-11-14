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Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davadan da tutuklandı - Son Dakika

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davadan da tutuklandı

14.11.2023 16:50  - Güncelleme: 16:58

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davadan da tutuklandı. Çift, geçtiğimiz hafta "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şarkıcı Banu Parlak'ın 1 Ekim'de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davadan da tutuklandı

3'Ü DE TUTUKLANDI

Adliyede ilk olarak savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat'ın tutuklanmasına karar verdi.

Bunun yanı sıra hakimliğin karar arasında Dilan Polat'ın uzun süre ağladığı ve dizlerinin üzerine çöktüğü görüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davadan da tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim'de gelen motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davadan da tutuklandı

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile Sezgin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davadan da tutuklandı

Banu Parlak

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Son Dakika Güncel Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davadan da tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davadan da tutuklandı - Son Dakika
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