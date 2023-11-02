Polat çiftinin lüks araçları emniyete ''DP'' plakalı çekiciyle getirildi

Gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarını emniyete getiren çekicinin plakasının "DP" olması dikkat çekti.

POLAT ÇİFTİNİN LÜKS ARAÇLARI EMNİYETİN BAHÇESİNDE SERGİLENDİ

Sosyal medyada paylaştıkları videolardan sonra ünlenen Dilan Polat ve Engin Polat çifti, önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mal varlıklarına el konulan Polat çifti ile ilgili kara para aklama iddiaları gündeme gelirken, çiftin 14 lüks aracı çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet müdürlüğünün bahçesine indirilen milyonluk araçlar burada sergilendi.

ÇEKİCİNİN PLAKASI "DP"

Araçların çekildiği anlar havadan görüntülenirken, bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Araçları emniyete getiren çekicinin plakasının "DP" olduğu görüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarını emniyete getiren çekicinin plakasının "DP" olduğu görüldü.

ARAÇLARINDA "DP" VE "EP" PLAKALARINI KULLANIYORLARDI

Çifte ait araçlardan bazılarının plakaları şu şekilde;

22 milyon TL'lik bir Range Rover'un plakası EP 0088.

22 milyonluk bir diğer Range Rover'ın plakası DP 0088.

15 milyonluk bir Mercedes G arazi aracının plakası DP 8800.

17 milyonluk Porsche Panamera otomobilin plakası EP 1998.

45 milyonluk Ferrari 296 otomobilin plakası ise 34 EDP 034.