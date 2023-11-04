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6 saat ifade veren Dilan Polat, suçu Engin Polat'ın üzerine attı: Para işine eşim bakıyordu, ben reklam yüzüyüm - Son Dakika

6 saat ifade veren Dilan Polat, suçu Engin Polat'ın üzerine attı: Para işine eşim bakıyordu, ben reklam yüzüyüm

Son Güncelleme: 04.11.2023 11:02

Dilan Polat'ın sorgu sırasında ağladığı ve şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olduğu ve Engin Polat'ın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Dilan Polat ile Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı. Dilan Polat'ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri Engin Polat'ın suçlamaları kabul etmediği, çiftin adres değişikliğini ise çocuklarının okulları için yaptığını söylediği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, belgede sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve birinci derece yakınlarının da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

"AYLIK GELİRİMİZ 150-200 BİN TL"

4 gün emniyette gözaltına kalan şüphelilerden bazılarının ifadelerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat'a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.

ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK

Engin Polat'ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, "Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün'ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün'ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

DİLAN POLAT İFADE BOYUNCA AĞLADI

Öte yandan Dilan Polat'ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa 6 saat ifade veren Dilan Polat, suçu Engin Polat'ın üzerine attı: Para işine eşim bakıyordu, ben reklam yüzüyüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 saat ifade veren Dilan Polat, suçu Engin Polat'ın üzerine attı: Para işine eşim bakıyordu, ben reklam yüzüyüm - Son Dakika
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