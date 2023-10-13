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Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el koyma kararı - Son Dakika

Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el koyma kararı

Son Güncelleme: 13.10.2023 20:13

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el koyma kararı verildi.

Bir süredir kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemde olan ancak haklarındaki iddiaları yalanlayan Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında el koyma kararı verildi.

2. DERECEDEN AKRABALARININ DA MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu.

MASAK RAPORLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

Dilan Polat, Hukuk, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el koyma kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el koyma kararı - Son Dakika
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