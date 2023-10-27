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Dilan Polat ve Engin Polat'ın milyonluk araçlarının plakaları tartışma yarattı - Son Dakika

Dilan Polat ve Engin Polat'ın milyonluk araçlarının plakaları tartışma yarattı

Son Güncelleme: 27.10.2023 14:30

Haklarındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında tüm malvarlıklarına el konulan Dilan Polat ile Engin Polat şimdi de milyonluk araçlarının plakaları ile gündeme geldi. Çifte ait araçların birçoğunun plakası baş harfleri ve aynı sayılarla alınmış.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Tüm malvarlıklarına el konulan çift, şimdi de milyonluk araçlarına aldıkları plakalarla gündeme geldi.

15 ŞİRKETTE ARAMA YAPILDI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda belgeye ve bazı cihazlara el konuldu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın milyonluk araçlarının plakaları tartışma yarattı

O PLAKALARI NASIL ALDILAR?

Kamuoyunun da yakından takip ettiği adli süreç devam ederken Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin milyonluk arabalarındaki plakaların aynı harfler ve aynı rakamlarla alınmış olması dikkatlerden kaçmadı. Konuyu gündeme getiren gazeteci Fatih Altaylı da "Üstelik bu harf gruplarının yaşadığın bölgede veriliyor olması da gerek. Açıkçası çok merak ettim, nasıl olmuş da bu plakaları alabilmişler? Yasal mı? Her isteyene veriliyor mu?" sorusunu sordu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın milyonluk araçlarının plakaları tartışma yarattı

Çifte ait araçlardan bazılarının plakaları şu şekilde;

  • 22 milyon TL'lik bir Range Rover'un plakası EP 0088.
  • 22 milyonluk bir diğer Range Rover'ın plakası DP 0088.
  • 15 milyonluk bir Mercedes G arazi aracının plakası DP 8800.
  • 17 milyonluk Porsche Panamera otomobilin plakası EP 1998.
  • 45 milyonluk Ferrari 296 otomobilin plakası ise 34 EDP 034.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın milyonluk araçlarının plakaları tartışma yarattı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın milyonluk araçlarının plakaları tartışma yarattı

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Son Dakika Hukuk Dilan Polat ve Engin Polat'ın milyonluk araçlarının plakaları tartışma yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat'ın milyonluk araçlarının plakaları tartışma yarattı - Son Dakika
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