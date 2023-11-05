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Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - Son Dakika

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

Son Güncelleme: 05.11.2023 04:13

Kara para aklama iddiaları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kara para aklama iddiaları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin aralarında olduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16'sı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

DİLAN POLAT BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sulh Ceza Hakimliğinde ifade verdiği sırada fenalaşan Dilan Polat baygınlık geçirdi. Dilan Polat hava almak için koridora çıkartıldı. Polat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, 7 şüphelinin ifadesi tamamlanırken Engin Polat'ın ifade işlemine devam ediliyor.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.

Engin Polat, Dilan Polat, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - Son Dakika
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