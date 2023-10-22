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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hem mal varlıklarına el konuldu, hem de yurt dışına çıkış yasağı getirildi - Son Dakika

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hem mal varlıklarına el konuldu, hem de yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Son Güncelleme: 22.10.2023 17:42

Haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılık, Polat çifti ile diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıklarına el konularak yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan ve Polat ve Eşi Engin Polat ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı aktarıldı.

POLAT ÇİFTİNE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

İŞTE O ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında yer alan şirketler, Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğu öğrenildi.

225 MİLYON GERÇEK DIŞI MAL ALIŞI

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Dilan Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesine yer verildi. Sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlendi.

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Son Dakika Hukuk Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hem mal varlıklarına el konuldu, hem de yurt dışına çıkış yasağı getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hem mal varlıklarına el konuldu, hem de yurt dışına çıkış yasağı getirildi - Son Dakika
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