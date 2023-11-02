Dilan ve Engin Polat çiftinin araçları emniyetin önünde sergilenmeye başladı

Sosyal medyada paylaştıkları videolarla ünlenen Dilan ve Engin Polat çifti, bir süredir gündeme gelen kara para aklama iddialarının ardından önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken bugün de Polat çiftine ait araçlar çekicilerle alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet müdürlüğünün bahçesine indirilen milyonluk araçlar burada sergilenmeye başlandı.

5 LÜKS ARAÇ YEDİEMİN OTOPARKINA ÇEKİLDİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün, Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerinin önünde bulunan 5 lüks aracı çekicilerle önce yediemin otoparkına götürdü.

14 ARAÇ EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler 9 aracı da çekicilere yükledikten sonra toplam 14 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Araçların çekildiği anlar havadan görüntülendi.