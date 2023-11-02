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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatından ilginç savunma - Son Dakika

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatından ilginç savunma

Son Güncelleme: 02.11.2023 18:20

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin el konulan ve aralarında lüks otomobillerinin de bulunduğu araçları vermek istemeyen Polat çiftinin şirket avukatı polislere karşı koyarak, ''Şirketin tüm ulaşım araçlarına demeyin, ayakkabı da ulaşım aracı. Siz diyorsunuz ki, ben ayakkabıyı öyle yorumlamıyorum.'' ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken Polat çiftinin araçlarına el konuldu.

"AYAKKABI DA ULAŞIM ARACI"

Polat çiftinin şirket avukatı, araçları götürmeye gelen polis memurlarına ilginç bir savunma yaptı. Polislere karşı koyan şirket avukatı, "Şirketin tüm ulaşım araçlarına demeyin, ayakkabı da ulaşım aracı. Siz diyorsunuz ki, ben ayakkabıyı öyle yorumlamıyorum." dedi.

POLAT ÇİFTİNE AİT LÜKS ARAÇLAR SERGİLENDİ

Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan araçları, polis ekipleri tarafından çekicilere yüklenip İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar, yerleşkenin bahçesinde sergilendi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

Dilan Polat, Engin Polat, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatından ilginç savunma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatından ilginç savunma - Son Dakika
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