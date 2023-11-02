İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken Polat çiftinin araçlarına el konuldu.
Polat çiftinin şirket avukatı, araçları götürmeye gelen polis memurlarına ilginç bir savunma yaptı. Polislere karşı koyan şirket avukatı, "Şirketin tüm ulaşım araçlarına demeyin, ayakkabı da ulaşım aracı. Siz diyorsunuz ki, ben ayakkabıyı öyle yorumlamıyorum." dedi.
Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan araçları, polis ekipleri tarafından çekicilere yüklenip İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar, yerleşkenin bahçesinde sergilendi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatından ilginç savunma - Son Dakika