Polat çiftinin park kavgasından yeni görüntü! Komşusuna yumruğu böyle indirmiş

Haklarında "kara para aklama", "bahis oynatma" ve "vergi kaçırma" gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, Çekmeköy'de doğum günü partisinde yaşanan komşu kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

EŞİNE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Dilan Polat, eşi Engin Polat'a erken doğum günü sürprizi yapmıştı. Son model bir cipi de hediye eden Dilan Polat, eşinin doğum gününü de billboardlara ilan vererek kutlamıştı. Dilan Polat, 6 Haziran akşamı da Çekmeköy'deki villalarında sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemişti. Tüm ailesiyle birlikte kardeşi Sıla Doğu da aracını buraya park etmişti. Birkaç saat sonra o araç parkı yüzünden komşularıyla karşı karşıya gelmişti.

KOMŞUSUNUN ARACINI PARK ETTİĞİ YER KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Kavganın yaşandığı Çekmeköy'deki sitede Polat çifti, kendi özel günlerinde misafirleriyle ilgilendiği esnada komşularının da o gün doğum günü partisi yaptığı ortaya çıkmıştı. İddiaya göre komşunun eşi ve 6 yaşındaki kızı, birlikte dışarıda bir doğum günü yemeğine gitmişti. Akşam ilerleyen saatlerde siteye döndüğünde evlerine giden yolda hiçbir boş yer olmadığı ve her tarafın araçlarla dolu olduğunu görünce, ilk bulduğu müsait yere aracını bırakan adam, eşiyle ve kızıyla evine yönelmişti.

PARK YERİNİ BAHANE EDEREK HAKARET ETTİ

Polat'ın doğum gününe gelen misafirlerden birinin o esnada çocuğu rahatsızlanınca, hastaneye götürmek istediklerinde Sıla Doğu'nun aracının arkasında yan komşularının arabasının olduğu görülürken, kendisinden aracını çekmesi isteyince de tartışma çıkmıştı. Elleri cebinde geldiği görülen komşuya Dilan Polat iddiaya göre hakaret etmişti. Engin Polat araya girerek tarafları sakinleştirmek istedi ancak Dilan Polat susmayarak hakaretlerine devam etmişti.

DİLAN TEKME, ENGİN YUMRUK ATTI

Yanındakiler tutmaya çalışsa da Dilan Polat yanından geçen komşusuna tekme atmıştı. Aracına doğru yürüdüğü sırada ise kameraların açısından çıkmıştı. İddiaya göre Engin Polat ona orada saldırmış, o komşunun ise yanında yakınının olmadığı öğrenilmişti. İddialara göre Engin Polat, komşusuna yumruk atarak sol gözünden yaralanmasına neden olmuştu.

ENGİN POLAT KOŞARAK KOMŞUSUNUN EVİNİ BASMIŞTI

Engin Polat bu kez de az önce saldırdığı komşunun evine koştu ve açık olan kapıdan içeriye girmişti. Emniyete kadının verdiği ifadeye göre, Engin Polat hiddetli bir şekilde içeriye girerek, kocasına tehditlerde bulunup küfürler savurmuştu. Büyük korku yaşayan o kadın cep telefonundan KADES uygulamasına girerek, ihbarda bulunmuştu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen ekiplere kapıyı Polat çifti açmıştı. Polisleri içeri almayan çift, ifade de vermemişti. Polisler Polat çiftinin evine girdiği anda arbede yaşandı ve Dilan Polat polislere tepki gösterip zorluk çıkarmıştı. İş yerinin Ataşehir'de olduğunu belirterek sadece emniyete ifade vereceğini belirtmişti. Polis bunun üzerine ekip aracına yönelmişti. O sırada da Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat geldi ve durumu polise anlatmaya çalışmıştı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

KOMŞUSUNA BÖYLE YUMRUK ATTI

Yaşanan kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Engin Polat'ın komşusuna sert bir şekilde yumruk attığı, ardından Polat'ın yakınlarının da adama hep birden saldırdığı görülüyor. Sonra da Engin Polat'ı yakınlarının sarılarak eve soktukları görülüyor. Yaşanan olay nedeniyle sokakta dakikalarca hareketlilik olduğu görülüyor.

TATİL DÖNÜŞÜ İFADE VERMİŞTİ

Polat çifti önce yurt dışına tatile çıkmış, ifade vermeye ise haftalar sonra gelerek, suçlamaları kabul etmemişlerdi. Dilan Polat komşusunun kendisini yaraladığını hatta darp raporu aldığını söyleyerek, 'kimseyi tehdit etmedim hakarette bulunmadım' demişti. Engin Polat da komşusuna saldırmadığını, kendilerinin saldırıya uğradığını söylemiş, her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuştu.