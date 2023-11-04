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Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanma talebiyle sevk gerekçesi ortaya çıktı - Son Dakika

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanma talebiyle sevk gerekçesi ortaya çıktı

Son Güncelleme: 04.11.2023 19:53

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklanma talebiyle sevk gerekçesi ortaya çıktı. Savcılık, şüpheli Ahmet Gün'ün Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan sahte fatura düzenlediğini belirtti. 24 şüpheliden 18'i yakalandı ve 6'sının işlemleri devam ediyor. Şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklanma talebi ile sevk gerekçesinde şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki şirketlerinde Dilan Polat'ın firmasına gerçek bir mal alış ve satış olmadan milyonlarca liralık sahte fatura düzenlediği kaydedildi.

POLAT ÇİFTİ İLE BİRLİKTE ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen 18 şüphelinin ifadeleri yaklaşık 4 saat sürdü. Savcılık ifadelerinin ardından Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, avukat Ahmet Gün, Alper Kürşat Polat, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün, Can Polat, Nilgün Yılmaz, Halit Polat, Zekayi Tepe ve Can Doğu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MİLYONLARCA LİRALIK SAHTE FATURA TESPİT EDİLDİ

Savcılık tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini ifade etti. Düzenlenen sahte faturaların MASAK analiz raporunda da tespit edildiğini belirten savcılık, "MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak; sonuç olarak MİLDA Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanma talebiyle sevk gerekçesi ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanma talebiyle sevk gerekçesi ortaya çıktı - Son Dakika
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