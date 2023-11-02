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Engin Polat'ın operasyonunda gözaltına alınan anneannesi serbest bırakıldı - Son Dakika

Engin Polat'ın operasyonunda gözaltına alınan anneannesi serbest bırakıldı

Son Güncelleme: 02.11.2023 10:42

Engin ve Dilan Polat'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak savcılık kararıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında Engin ve Dilan Polat'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz için karar verildi. Sağlık sorunları göz önünde bulundurulan Yılmaz, savcılık kararıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda firari durumdaki 1 kişi daha gözaltına alındı.

ANNEANNE SAĞLIK SORUNLARINDAN DOLAYI SERBEST

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz da vardı. Ancak Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle, emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Operasyonunda gözaltına alınan Engin Polat'ın anneannesi serbest bırakıldı

1 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden birinin daha polis ekiplerince gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başladığı, Dilan ve Engin Polat'ın ise en son ifade vereceği öğrenildi.

Operasyonunda gözaltına alınan Engin Polat'ın anneannesi serbest bırakıldı
Operasyonunda gözaltına alınan Engin Polat'ın anneannesi serbest bırakıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Engin Polat'ın operasyonunda gözaltına alınan anneannesi serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engin Polat'ın operasyonunda gözaltına alınan anneannesi serbest bırakıldı - Son Dakika
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