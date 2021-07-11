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SPOR Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor - Son Dakika

SPOR Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor

11.07.2021 10:23

SPOR Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyorTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 4 yaşındayken kardeşinin oynadığı çakmaktan çıkan yangında elbisesi tutuşup, belinden boynuna kadar yanan, 6 yaşında başına kaynar su dökülmesi sonucu yüzünün sol tarafında yanık oluşan, 10 yaşında...

SPOR Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 4 yaşındayken kardeşinin oynadığı çakmaktan çıkan yangında elbisesi tutuşup, belinden boynuna kadar yanan, 6 yaşında başına kaynar su dökülmesi sonucu yüzünün sol tarafında yanık oluşan, 10 yaşında kanser hastası babasının ölümüyle yaşadığı acıyı dövüş sporlarındaki başarısıyla unutmaya çalışan milli sporcu Dilara Sultan Arpacı (19), yeni şampiyonluklar kazanarak, kanser tedavisi gören annesine moral vermeyi hedefliyor.

Çocukluğunda yaşadığı üzüntüleri dövüş sporunda kazandığı madalyalarla unutmaya çalışan milli sporcu Dilara Sultan Arpacı, Yeşilçam senaryolarını aratmayan başarı hikayesini 'mutlu' tamamlamayı hayal ediyor. Antalya'nın Kemer ilçesinde oturan Dilara Sultan Arpacı, 4 yaşında evde ailesiyle yıldız kaymasını izlemek için beklerken, ikiz kardeşinin oynadığı çakmaktan çıkan yangında elbisesi tutuşunca vücudunun büyük bölümü yandı. Rus anne ile Türk babanın çocuğu Dilara'nın, 6 yaşındayken de ocaktaki tencerenin devrilmesi sonucu dökülen kaynar suyla yüzünün sol bölümünde yanık oluştu. Dilara, yüzünün ve belinin üst kısmındaki yanık nedeniyle 7 yaşına kadar 18 ameliyat geçirdi. Bacaklarından alınan deri, Dilara'nın vücudunun değişik bölümlerine nakledildi. Yanık izleri nedeniyle çocukluğunda dışarı çıkmak istemeyen Dilara, eğitim çağına geldiğinde, okulda arkadaşlarının kendisiyle dalga geçmesinin üzüntüsünü yaşadı. Bu nedenle hırçınlaşıp, saldırganlaşan Dilara'yı, annesi sosyalleşmesi ve sporla ilgilenmesi için kick boksa yönlendirdi.

10 YAŞINDA ALTIN MADALYA

Dilara Sultan Arpacı, kick boks eğitiminin 10'uncu ayında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda, 10 yaşındayken altın madalya kazandı. Aynı yıl kanser nedeniyle babasını kaybeden Dilara, spora ara verdi. Çok sevdiği babasını yitirmesi ve vücudundaki yanık izleri nedeniyle zor bir çocukluk dönemi geçiren Dilara, annesinin isteği üzerine 12 yaşında yeniden spora başladı. Dilara, aynı yıl katıldığı şampiyonada 'Türkiye Kick Boks Şampiyonu' unvanının yeniden sahibi oldu. Katıldığı ulusal şampiyonalarda 3 yıl boyunca farklı dereceler elde eden Dilara, dört yıl önce dövüş sporları arasında sert vuruş mücadeleleriyle bilinen muay thai sporuna başladı.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Muay thai sporunu karakterine daha uygun olması nedeniyle tercih eden Dilara Sultan Arpacı, 2018'de Avrupa Muay Thai Kupası'nda gümüş madalya kazandı. 2019'da aynı turnuvada altın madalyanın sahibi olan Dilara, geçen yıl pandemi nedeniyle turnuvaların iptal edilmesiyle müsabakalara katılamadı. Evde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanan Dilara, nisan ayında Kemer'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Uluslararası Açık Kupa Şampiyonası'na katılım için test yaptırdığında sonucunun pozitif çıkması nedeniyle koronavirüs tedavisi gördü. Hayalini kurduğu şampiyonlukları erteleyen Dilara, yıllardır kanser tedavisi gören annesinin sağlık durumunun kötüye gitmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Annesine tedavi sürecinde yardım eden, kalan zamanlarında Antalya Spor Salonu'nda antrenörü Yasin Urlu ile antrenman yapan Dilara, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

ŞAMPİYONLUKLA MORAL BULDU

Hayallerini anlatan Dilara, şunları söyledi:

"Çocukken babamın kanser tedavisi için mısır sattım. Vücudumdaki yanık izleri nedeniyle zor bir çocukluk dönemi geçirdim. Babamı kaybettikten sonra, sporla hayata tutundum. Kazandığım başarı ve sevinçler, vücudumdaki yanık izlerini ve üzüntümü unutmama yardımcı oldu. Pandemi sürecinde turnuvalar iptal edildiği için şampiyonalara katılamadım. Şimdi yeniden hazırlanıyorum. Yıllardır kanser tedavisi gören annemin sağlık durumu kötüye gitmeye başladı. Anneme tedavi sürecinde destek oluyorum. Kalan zamanlarımda da antrenmana gidiyorum. Bu yıl Türkiye şampiyonluğunu, 2022'de dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı istiyorum. İnsanların vücudumdaki izlerden dolayı bana bakışlarını düzeltmek ve dünya şampiyonu sporcu olarak anılmak isterim. Başarılarımla anneme moral vermeyi istiyorum."

SPOR Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor
SPOR Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor
SPOR Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor
SPOR Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor
SPOR Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor
SPOR Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor
SPOR Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor

Türkiye, Antalya, Kanser, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Dilara, acılarını şampiyonluklarla unutuyor - Son Dakika


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