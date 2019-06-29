Son Dakika Haberleri: Dilara Eltemur, bronz madalya kazandı!
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Dilara Eltemur, bronz madalya kazandı!

1 saat önce

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, kadınlar kata üçüncülük müsabakasında Fransız Alexandra Feracci ile karşılaştı.

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Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, kadınlar kata üçüncülük müsabakasında Fransız Alexandra Feracci ile karşılaştı.

Dilara Eltemur, rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:13 
Belarus, Güncel
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