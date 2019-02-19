Son Dakika Haberleri: Dilara Koçak'ın "Önce Gülümse" Çantalarına Temel İhtiyaç Derneği İçin Destek Verdi

Dilara Koçak'ın "Önce Gülümse" Çantalarına Temel İhtiyaç Derneği İçin Destek Verdi

1 saat önce

Cemiyet hayatının tanınan isimleri, diyetisyen Dilara Koçak ev sahipliğinde gerçekleşen "Önce Gülümse" temalı kahvaltıda, bir araya geldi.

Dilara Koçak'ın

Hilton İstanbul Maslak'ta düzenlenen kahvaltıya, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Genel Müdürü Nil Tibukoğlu da katıldı. Konuklar, Dilara Koçak'ın ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarladığı "Önce Gülümse" çantalarından alarak projeye destekte bulundu.

Hilton İstanbul Maslak'ta düzenlenen "Önce Gülümse" kahvaltısında, cemiyet hayatının önde gelen isimleri, uzman diyetisyen Dilara Koçak'ın davetlisi olarak bir araya geldi. Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Genel Müdürü Nil Tibukoğlu'nun da katıldığı buluşmada, Hilton İstanbul Maslak konuklarını, Dilara Koçak'ın ev sahipliğinde bir kahvaltıda ağırladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarın Örgütü FAO'nun "Sıfır Atık Sıfır Açlık" proje destekçisi olan Dilara Koçak, plastik kullanımı, gıda israfı ve hayvansal proteinin aşırı tüketiminin iklim değişikliğine olan etkilerinin altını çizdi. "BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanmasında, bireysel olarak, sorumlu üretim ve sorumlu tüketim hepimizin görevi" diyen Koçak, "Maalesef üretmeden tükettiğimiz sürece dünyadaki açlığa çare bulmamız çok zor.Dünyada her 5 saniyede 1 çocuk açlıktan ölüyor, her 5 saniyede 300 ton gıda ise israf oluyor." Toprağı, havayı, denizleri güldürürsek, bizler de güleriz" diye ekledi. Koçak, bu amaçla tasarladığı "Önce Gülümse" çantalarının her birinden elde edilecek gelirin, TİDER aracılığıyla 4 kişilik bir ailenin aylık temel ihtiyacını gidereceğine dikkat çekerek, dostlarına destek çağrısında bulundu.

Hilton İstanbul Maslak Genel Müdürü Özkan Alkan ve Hilton İstanbul Maslak İş Geliştirme Direktörü Pelin Ulusoy, bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapmak ve TİDER'e bağışta bulunarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaktan, onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:23 Kaynak: Bültenler

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