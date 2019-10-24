Son Dakika Haberleri: Dilara Narin altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Dilara Narin altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

Dilara Narin altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

32 dakika önce

Dilara Narin altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

Dilara Narin altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu, System.String[]

Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 76 kiloda Dilara Narin, koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazandı.


Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'in ev sahipliği yaptığı organizasyona altıncı gün müsabakalarıyla devam edildi.

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Romanya, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:43 
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