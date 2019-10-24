Dilara Narin altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 76 kiloda Dilara Narin, koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazandı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'in ev sahipliği yaptığı organizasyona altıncı gün müsabakalarıyla devam edildi.