DİLARA'NIN SIR ÖLÜMÜNDE 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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DİLARA'NIN SIR ÖLÜMÜNDE 1 TUTUKLAMA

11.10.2022 16:56

Cumhuriyet Savcısı'nın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkettiği 2'si kadın 4 şüpheliden Çağla Fatmanur E., tehdit ve şantaj suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Savcısı'nın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkettiği 2'si kadın 4 şüpheliden Çağla Fatmanur E., tehdit ve şantaj suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Ş.C., B.Ö. ve A.K., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan Çağla Fatmanur E., adliye çıkışında sweatshirt kapüşonunu yüzüne kapatarak soruları cevapsız bıraktı.

DİLARA'YI TEHDİT ETTİĞİ BELİRLENDİ

Mahkemede tutuklanan Çağla Fatmanur E.'nin, Dilara Köç'ü tehdit ettiği öğrenildi. İddiaya göre Dilara Köç'ün ayrıldığı hamburgercinin sorumlu müdürü evli olan A.K. (31) ile Çağla Fatmanur E. (23) arasında ilişki olduğu belirlendi. Yaklaşık iki ay önce Çağla Fatmanur E. ile bir mekanda oturan A.K'nin fotoğrafı eşine gönderildi. A.K. ile Çağla Fatmanur E. fotoğrafı gönderdiğini düşündükleri Dilara Köç'le tartıştı. Yaşananlar üzerine Dilara Köç, işyerinden ayrıldı. Olay günü Ş.C. ile Dilara Köç'ün kaldığı eski işyerinden arkadaşının evine giden Çağla Fatmanur E., kapının önünde bir süre tartıştı. Dilara'nın yanından ayrılan Çağla Fatmanur E.'nin telefonla arayarak tehditlerini sürdürmesi üzerine Dilara, ağlayarak merkez Palandöken ilçesindeki 12 katlı inşaat halindeki binaya çıkıp intihar etti.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİLARA'NIN SIR ÖLÜMÜNDE 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİLARA'NIN SIR ÖLÜMÜNDE 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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