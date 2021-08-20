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Dilaver Abdiloğlu: "2024 olimpiyatlarına ciddi kota adayıyız" - Son Dakika

Dilaver Abdiloğlu: "2024 olimpiyatlarına ciddi kota adayıyız"

20.08.2021 12:08
Dilaver Abdiloğlu:

Bolu'da, Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Trambolin Cimnastik Milli Takımı'nın Teknik Kurul Başkanı Dilaver Abdiloğlu, "2024 olimpiyatları için çok ciddi adayız kota alabilmek adına" dedi.

Bolu'da, Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Trambolin Cimnastik Milli Takımı'nın Teknik Kurul Başkanı Dilaver Abdiloğlu, "2024 olimpiyatları için çok ciddi adayız kota alabilmek adına" dedi.

Trambolin Cimnastik Milli Takımı, Kasım ayında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Sporcu Yetiştirme Merkezi'ndeki Trambolin Cimnastik Salonu'nda günde çift antrenman yapan milli sporcuların hedefi müsabakalardan madalya ile dönmek.

"Hem final hem de madalya kovalayacağız"

Hazırlıklar hakkında konuşan Trambolin Cimnastik Milli Takımı'nın Teknik Kurul Başkanı Dilaver Abdiloğlu, "Belarusta ay sonunda olması planlanan ve çok güçlü bir müsabakaya hazırlanıyorduk. Fakat ülkenin korona virüs sıkıntılarından dolayı yarışma iptal oldu. Fakat biz hiç iptal olmamış gibi hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yıl sonunda bir dünya şampiyonamız var. O döneme kadar da sürekli her ay en az 2 hafta kamplara girerek o müsabakaya çok ciddi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Çünkü iddialıyız. Cimnastiğin her branşı gibi iddialıyız. Yarışmamız Kasım ayında hem yaş grupları hem de büyükler kategorisinde olacak. Orada hem final hem de madalya kovalayacağız. Çalışmalarımız tamamen bu yönde devam ediyor" dedi.

"Kota alabilmek için ciddi adayız"

Bu yılki olimpiyatlara katılamadıklarını ancak 2024 için kotaya aday olduklarını ifade eden Abdiloğlu, "Biz trambolin olarak olimpiyatlara katılamadık. Kota alamadık. Çünkü bizim branşımızda dünyadan sadece 16 kadın 16 erkek katılabiliyor. Çok düşük bir katılım sayısı var. Biz de Türkiye'de Suat Çelen'in Türk sporuna kattığı yeni bir branşız. Bu bir bahane değil. Tabi ki elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geleni de yaptık. Aslında çok da yaklaştık. Fakat bu sefer alamadık. 2024 olimpiyatları için çok ciddi adayız kota alabilmek adına" diye konuştu.

"İddialı bir kadroyla giriyoruz"

Dilaver Abdiloğlu, 5 sporcusunu hepsinin iddialı olduğunu söyleyerek, "Bizim zaten 5 tane olimpik kadro sporcumuz var. 3 kadın 2 erkek olmak üzere. Hepsi aday. Biri olmazsa bir diğer olma şansı çok yüksek. O yüzden beşli bir kadroyla giriyoruz. İddialı bir kadroyla giriyoruz. Herkes kadar biz de iddialıyız. Herkes kadar biz de hak ediyoruz. Herkes çalışıyor ve elinden geleni yapıyor. Kimse oturmuyor. Onlar çalıştıkça da bizler daha çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Dilaver Abdiloğlu: 2024 olimpiyatlarına ciddi kota adayıyız
Dilaver Abdiloğlu: 2024 olimpiyatlarına ciddi kota adayıyız
Dilaver Abdiloğlu: 2024 olimpiyatlarına ciddi kota adayıyız
Dilaver Abdiloğlu: 2024 olimpiyatlarına ciddi kota adayıyız
Dilaver Abdiloğlu: 2024 olimpiyatlarına ciddi kota adayıyız

Dünya Şampiyonası, Cimnastik, Milli, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dilaver Abdiloğlu: '2024 olimpiyatlarına ciddi kota adayıyız' - Son Dakika Spor


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