Dilaver güçlü Manisa Büyükşehir Belediyespor'da

Bir dönem Manisaspor forması giyen ve son olarak Sakaryaspor formasını terleten tecrübeli orta saha oyuncusu Dilaver Güçlü, kendisini Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 1 yıllığına bağlayan imzayı attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, sağ ve sol kanat tercihini Dilaver Güçlü'den yana kullandı. Tecrübeli sağ ve sol kanat oyuncusu, kendisini 1 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan imzayı Halil Onultmak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle attı. Tesislerde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya gelen başarılı oyuncu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, hedefleri olan bir kulübe gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ve hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu belirtti.

"İki Taraf İçin de Hayırlısı Olsun"

1986 Almanya doğumlu başarılı futbolcu çok heyecanlı olduğunu belirterek "11 senedir Türkiye'deyim. Yeni bir heyecan var içimde çünkü Türkiye'ye geldiğimde ilk Manisaspor'da oynamıştım ve şimdi yine Manisa'ya geldim. Almanya takımlarında oynadım, daha sonra Bundesliga'da profesyonel oldum. Daha sonra bir karar verip Türkiye'ye geldim Manisaspor'a. Manisaspor'dan sonra Samsunspor, Denizlispor, Göztepe, Ankaraspor, Osmanlıspor, Balıkesirspor, Gümüşhanespor ve Sakaryaspor'da oynadım. Şimdi de Manisa Büyükşehir Belediyespor'la 1 yıllığına imzalarımızı attık. İki taraf için de hayırlısı olsun" dedi.

"Çok Düzenli ve Profesyonel Bir Kulüp"

Güçlü, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü gibi takımların çok az bulunduğunu belirterek, "Dışarıda kiminle konuşursam konuşayım kulüp için hep pozitif düşünceler belirtiyorlardı. Çok düzenli ve profesyonel bir kulüp olduğunu gördüm. Türkiye'de Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi düzenli ve profesyonel çalışan çok az kulüp var. Çok mutluyum şu an. Umarım bir üst lige çıkarız ve her şey daha da güzel olur. Çünkü bu kulübün nasıl yönetildiğini ve ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. İnşallah bu kulübü hak ettiği yerlere getiririz" ifadelerini kullandı.

"Dilaver önemli ve tecrübeli bir oyuncu"

Manisa Büyükşehir Belediyespor CEO'su Levent Devrim de başarılı oyuncu Güçlü hakkında, "Dilaver çok önemli ve tecrübeli bir oyuncu. Geçen sene Sakaryaspor'da çok önemli işlere imzasını attı. İnşallah geçen seneki kadar güzel performansını gösterir ve bizde de fark yaratmaya devam eder. Biz hem saha içi, hem de saha dışı tecrübesinden faydalanmak istiyoruz. Kulübümüze ve kendisine hayırlısı olsun" dedi.