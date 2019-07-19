Son Dakika Haberleri: Dilaver köyündeki felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Dilaver köyündeki felaketin boyutları havadan görüntülendi

1 saat önce

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Dilaver köyü havadan görüntülendi.

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Dilaver köyü havadan görüntülendi.
Köyün ortasından akan derenin taşması sonucu evlerin bahçelerini su basarken köy yolu kullanılamaz hale geldi. Derenin üzerindeki köprünün bir kısmı koparken yetkililerin köydeki incelemesi sürüyor.
Yolun bazı kısımlarının tamamen sele kapıldığı görülürken, köye ulaşım İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan dağ yolundan sağlanabiliyor.
Dilaver köyündeki felaketin boyutları AA ekibince havadan görüntülendi.
Dilaver köyündeki felaketin boyutları havadan görüntülendi
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:31 Kaynak: AA
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