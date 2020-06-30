Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz"
- Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz" TFF 1. Lig'in 31. haftasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, "Genç oyuncularımıza daha fazla süre vererek onları kazanmaya çalışıyoruz.
- Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz"
ANKARA - TFF 1. Lig'in 31. haftasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, "Genç oyuncularımıza daha fazla süre vererek onları kazanmaya çalışıyoruz. Bugün de öyle yaptık" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Bugün 2-1 kaybettik. Keçiörengücü'nü kutluyorum. Maça çıkmadan önce de konuşmuştuk. Artık ligde ne yukarı ile ne aşağı ile iddialı durumumuz olmadığı için önümüzdeki senenin yatırımını yapıyoruz. Genç oyuncularımıza daha fazla süre vererek onları kazanmaya çalışıyoruz. Bugün de öyle yaptık. Çocuklardan da verim aldık. Uzatmaların 4. dakikasına yediğimiz gol ile kaybettik. Son saniye golü olunca insanın morali bozuluyor ama iyi mücadele ettik. Önemli olan çocuklardan alacağımız verimdi. Bundan sonrası için hem Keçiörengücü'ne hem de diğer takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 21:28 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Dilaver Mutlu: 'Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz' - Son Dakika Spor
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