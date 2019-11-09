EG Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, İstanbulspor karşısında takımının maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmadığını söyledi.



TFF 1. Lig'in 11. haftasında EG Menemenspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımının 90. dakikaya kadar mücadelesini bırakmadığını aktaran Mutlu, "İlk yarı oyun olarak iyiydik. Rakipte zaman zaman iyiydi. Golü bulduk öne geçtik. İkinci yarı İstanbulspor baskılı oynadı ve golü buldu. Daha sonra rakibimiz yoruldu. Takımımız 90. dakikaya kadar savaştı. 75'ten sonra oyuna ağırlığımızı koyduk. Çok iyi oynadığımız maçlardan birinde değiliz ama vasat oynadığımız maçta da kazanmak güzeldi" diye konuştu. - İSTANBUL