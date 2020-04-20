Dilay'a jandarmadan yaş günü sürprizi - Son Dakika

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, 14 yaşına giren Dilay Harman'a jandarma yaş günü sürprizi yaptı.



Kars'ta görevli asker baba Hasan Harman, kızı Dilay Harman'ın yaş gününü kutlamak için Burhaniye Jandarması ile irtibat kurdu. Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli, Burhaniye Jandarma Bölük Komutanlığından Başçavuş Abdullah Çetinkaya da hazırlattığı pastayı Dilay Harman'ın Ören yolundaki evine götürdü. Jandarma görevlilerinin pasta ile kapıya gelmesi üzerine büyük sürpriz yaşayan Dilay, Başçavuş Abdullah Çetinkaya'ya teşekkür etti. 14 yaşına basan Dilay Harman, "Böylesine bir sürpriz beklemiyordum. Çok şaşırdım ve sevindim. Korana virüsü salgını nedeniyle dışarı çıkamadığımız bu gün babamın bana yaptığı sürpriz için çok teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR