Üye Girişi
Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor - Son Dakika

Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor

05.02.2022 12:21
Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor

Göğsü kınalı serçenin hikayesi, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Buna göre ayaklarını göğe kaldırarak bekleyen serçe, 'Neden öyle duruyorsun?' sorusuna, 'Olur da gök yıkılıverirse, destek olmak için kaldırıyorum ayaklarımı' yanıtı veriyor. Küçümseyen bakışlar arasında içerisinden bir zümrüdüanka çıkaran serçe, herkesi hayrete düşürüyor.

Sosyal medyada zaman zaman gündem olan hikayelere Nihat Behram'ın göğsü kınalı serçe hikayesi de eklendi. Dilden dile dolaşan ve bu zamana kadar gelen serçenin hikayesi, okuyanların da özgüvenini katbekat artırdı. İşte göğsü kınalı serçenin müthiş hikayesi...

"OLUR DA GÖK YIKILIRSA DAYANAK OLMAK İÇİN AYAKLARIMI KALDIRIYORUM"

Göğsü kınalı serçe kuşu vardır, ufacık... Gök gürleyince yere yatar da ayaklarını havaya kaldırırmış. "Neden böyle yapıyorsun?" diye sormuşlar. "Bu kadar mahlukat var yerde. Olur da gök yıkılıverirse, dayanak olmak için ayaklarımı kaldırıyorum." demiş.

Göğsü kınalı serçenin ibretlik hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor

"ALEMİN KENDİNE GÖRE DİRHEMİ VAR, SİZ NE ANLARSINIZ"

Böyle dermiş bir yandan da titrermiş gök gürlerken. "Korkumdan" dermiş "Kırk kantar yağım eriyor." "Be" demişler "Senin kendin yoksun beş dirhem, nereden oluyor da kırk kantar yağın eriyor?" "A! âlemin kendine göre dirhemi, kantarı var" demiş serçecik "Siz ne anlarsınız?"

Göğsü kınalı serçenin ibretlik hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor

İÇİNDEN ZÜMRÜDÜANKA ÇIKIYOR

Daha sonra içerisinden bir Zümrüdüanka çıkaran serçe herkesi hayretler içerinde bırakıyor. Söz konusu hikaye, günümüzde de insanlar için uyarlanarak anlatılmaya devam ediyor. Hikayenin sonunda 'Her insanın içerisinde bir göğsü kınalı serçe vardır' mesajı veriliyor.

YORUMLAR
500

Nihat Behram, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:07 İş görüşmesine gittiği yerde cinsel tacize uğrayan oyuncu davayı kazandı! Yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:53 Yıllar sonra aldatıldığını öğrenen adam dehşet saçtı! Sokak ortasında iki şarjör mermi boşalttı
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:26:11. #1.11#
SON DAKİKA: Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement