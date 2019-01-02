"Dilek Ağacı" Yine İskenderun'da

Özel Şişli Terakki Vakfı okulları tarafından organize edilen"Dilek Ağacı" projesi kapsamında Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu öğrencilerin tamamı yeni yıla dilediklerihediyelerle girdiler. Öğrenciler yılın son günü, hediyelerini alarak, evlerine mutlu bir şekilde gittiler.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu müdürü Aytaç YAMAN, 260 tane öğrenci için liste gönderdiklerini ve listede yazılan tüm hediyelerin eksiksiz olarak okullarına teslim edildiğini belirterek şunları ekledi; " Geçtiğimiz yıl Özel Şişli Terakki Vakfı Okulları ile Suçıkağı Paşa Karaca İlk ve Ortaokulu'nda ki etkinlikte beraberdik.Bu sene de "Dilek Ağacı" projesine devam etmek istediklerini belirttiler. Yaklaşık 1 ay önce, öğrencilerimizden yeni yılda en çok istedikleri hediyeleri yazmalarını istedik.Kaykaydan patene, takım formalarından ayakkabıya, kol saatinden uzaktan kumandalı arabaya tam 260 tane dilek geldi. Biz bu dilekleri düzenleyerek Özel Şişli Terakki Vakfı Okullarına gönderdik.1 ay gibi kısa bir sürede, öğrenciler tarafından hediyelerimiz hazırlandı ve yılın son günü tam 34 koli ile okulumuza teslim edildi. Hemen hediyelerimizi öğrencilerimize dağıttık. Benzer şekilde, 23 Nisan İlkokulunda da aynı gün tüm öğrencilerehediye dağıtımı gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Mutluluk temelli bu projede emeği geçen başta Özel Şişli Terakki Vakfı Okulları idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerine, bizi sabırla dinleyip hediyeleri eksiksiz bir şekilde tarafımıza ulaştıran, Şişli Terakki Vakfı Okulları Beden Eğitimi öğretmeni Beyhan UĞURAL hanıma ve bu etkinliğe vesile olan Suçıkağı Paşa Karaca İlkokulu müdür yardımcısı Hanefi ZOBAR'a çok teşekkür ediyoruz. "