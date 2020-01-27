Dilek Apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dilek Apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

Dilek Apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

1 saat önce

ELAZIĞ depreminde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek apartmanının enkazından Sevim Cambaz'ın (50) cansız bedeni çıkartıldı.

Dilek Apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı, System.String[]

ELAZIĞ depreminde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek apartmanının enkazından Sevim Cambaz'ın (50) cansız bedeni çıkartıldı. Ekipler, enkaz altında olduğu tespit edilen 1 kişinin daha çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek apartmanının enkazında 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri saat 02.00 sıralarında 1 kişinin yeri tespit etti. Ekipler, bir süre sonra yeri tespit edilen Sevim Cambaz'ın cansız bedenine ulaşarak enkazdan çıkardı. Cambaz'ın cenazesi, Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, enkaz altında olduğu öğrenilen bir kişiye daha ulaşmaya çalışıyor.

BAKANLAR ENKAZ BÖLGESİNDE

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gecenin ilerleyen saatlerinde enkaz bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakanlar, daha sonra alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin çalışması

Cambaz'ın cenazesinin çıkarılması

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP/ ELAZIĞ,


Şehir Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
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